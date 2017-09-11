Konya’da uyum eğitiminde ilk ders zili çaldı

Çocukları ile birlikte bugün derslere katılan veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa gidecek olan öğrenciler için uyum eğitimi Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da ayrı bir heyecana sebep oldu. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, birinci sınıfların yanı sıra ortaokul ve imam hatip okullarının beşinci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim öğretime hazırlanması amacıyla 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak. Okul öncesi ve birinci sınıfa gidecek olan miniklere bugün ilk ders zili çaldı. Diğer sınıflardaki öğrencilerden bir hafta önce okula başlayan minikler heyecanla bugün okul yolunu tuttu. Selçuklu İbrahim Yapıcı İlkokulunda ders başı yapan öğrenciler kadar velileri de aynı heyecanı yaşarken, veliler okul bahçesinde çocuklarına okulu sevdirmek için nöbet tuttu. Bu durumdan oldukça memnun olan veliler, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Çocuğumun birinci sınıfı dolasıyla yanında olmak lazım. Biz de iki üç gün buradayız. İnşallah kısa sürede alışırlar” şeklinde konuştu.

Sınıflarında öğretmenleri ile tanışan çocuklar ise sabah erken kalktıklarını ve okula geldiklerini belirtti.