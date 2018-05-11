Konya’da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Seydişehir merkezli yürütülen soruşturmada Konya şehir merkezi ile Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Konya’da 2, Seydişehir ilçesinde 9, Beyşehir ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.