Konya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya kent merkezi genelinde farklı adreslerde uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, evlerin farklı gizli bölmelerinde 1 parça halinde 26 gram sıkıştırılmış esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.