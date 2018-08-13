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13 Ağustos 2018 11:24

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Konya’da uyuşturucu operasyonu

13 Ağustos 2018 11:24


Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik bugün Seydişehir ve Beyşehir’de 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği Oscar’ın da katıldığı operasyonda E.B, H.T, O.K, G.K, E.Y, K.K, H.K. ve S.Ü. gözaltına alınırken çeşitli miktar ve türde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınanlar Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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