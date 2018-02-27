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27 Şubat 2018 10:30

Konya’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Konya’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

27 Şubat 2018 10:30


Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına yönelik Seydişehir ilçesi ve Antalya’da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Emrah N., Emrah C., Hasan B., Fatih D., Mehmet P. Seydişehir’de, Osman B. ise Antalya’da gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüpheli Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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