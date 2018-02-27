Konya’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına yönelik Seydişehir ilçesi ve Antalya’da operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Emrah N., Emrah C., Hasan B., Fatih D., Mehmet P. Seydişehir’de, Osman B. ise Antalya’da gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.