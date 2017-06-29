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29 Haziran 2017 13:19

Konya’da uyuşturucuyla mücadele eden kurumlara teşekkür belgesi

Konya’da uyuşturucu ile mücadelede eden kurumlarda çalışan personele teşekkür belgesi verildi.

Konya’da uyuşturucuyla mücadele eden kurumlara teşekkür belgesi

29 Haziran 2017 13:19


Konya Valiliği tarafından Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla program düzenlendi. Valilikte düzenlenen programda konuşan Vali Yakup Canbolat, uyuşturucu kullanımının her geçen gün attığını söyledi. Uyuşturucunun terör kadar toplumları, milletleri tehdit eden bir tehdit haline geldiğini bunu herkesin fark etmesi gerektiğini belirten Vali Canbolat, “Uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucuyu kullananlara yardım etme, onları tedavi etme ile ilgili de devletle birlikte hareket edip, toplumu bu hastalıktan kurtarma mükellefiyeti, toplumun bütün kademelerinde ve devletin bütün kurumlarında sorumluluk haline gelmektedir” dedi


Toplumda uyuşturucuyla mücadele konusunda bir farkındalığın oluşması gerektiğini ifade eden Vali Canbolat, “Uyuşturucuyla mücadele; sadece devlet kurumlarına veya üç tane sivil topluma ait bir mücadele değil. Toplumun her katmanının her ferdinin sorumlu olduğu, katkı sunması gereken bir mücadele tarzıdır. İlimizde uyuşturucu kullanım oranı Türkiye’nin diğer illerinde olduğu gibi, dünyada olduğu gibi artış eğilimi içerisinde. Herkesin kendi çocuğuna, kendi ailesine, kendi çevresine, kendi okuluna her ferde dikkat etmesi gerekiyor. Mücadelede toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir” diye konuştu


Program sonunda uyuşturucu ile mücadele eden; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kamu Hastaneleri Birliği, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğünde görev yapan personele Vali Yakup Canbolat tarafından başarı belgesi verildi.




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