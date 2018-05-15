Konya’da vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti

Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde olduğu gibi Konya’da büyük sevinçle kılındı. Ezanın okunmasıyla birlikte cami içinde ve avlusunda toplanan cemaat saf tutarak namaz kıldı. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Diğer taraftan kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını icra etti.. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar Mevlana Meydanı’nda bir araya gelerek, Ramazan ayının bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini diledi.