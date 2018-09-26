Konya'da yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı

Konya'da hayvanseverler tarafından yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya il merkezinde hayvansever vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Milli Parklar görevlileri tarafından yapılan kontrolde şahinin uçamadığı tespit edildi. Yaralı şahinin tedavisinin yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesine teslim edildiği, tedavisi sonrasında yeniden doğaya salınacağı belirtildi.