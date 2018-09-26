İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı

Konya’da hayvanseverler tarafından yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Konya'da hayvanseverler tarafından yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya il merkezinde hayvansever vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Milli Parklar görevlileri tarafından yapılan kontrolde şahinin uçamadığı tespit edildi. Yaralı şahinin tedavisinin yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesine teslim edildiği, tedavisi sonrasında yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.