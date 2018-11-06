Konya'da yasa dışı sülük satısına 3 bin 966 lira ceza

Konya'da, özel ürün menşe belgesi olmadığı halde, yasa dışı yollarla sülük satışı yaptığı öne sürülen 3 seyyar satıcıya toplam 3 bin 966 liralık ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yasa dışı yollarla sülük satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, merkez Karatay ilçesindeki Aziziye Camisi çevresinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde, özel ürün menşe belgesi olmadan sülük satışı yaptığı tespit edilen F.Ç., Z.E. ve B.B. yakalandı. Ekiplerce içerisi su dolu 5 pet bidon içerisinde ele geçirilen yaklaşık bin sülüğe su kaynağına bırakılmak üzere el konuldu. Ekipler, yasa dışı sülük satışı yaptığı ileri sürülen 3 seyyar satıcıya kişi başı bin 322 lira olmak üzere toplamda 3 bin 996 liralık idari para cezası uyguladı. Satışa sunulan sülüklerin sülük tedavisinde kullanılmak üzere pazarlanmak istendiği öğrenildi.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun ilgili yönetmelik ve maddeleri gereğince bu kapsamda istihsal edilen ürünler için Özel Ürün Menşe Belgesi düzenlenmesi, düzenlenen menşe belgelerinin ise istihsalin yapıldığı yerlerdeki İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ibraz edilerek su ürünleri bilgi sistemine (SUBİS) kayıt ettirilmesi zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.