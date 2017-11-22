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22 Kasım 2017 16:49

Konya’da yaşlı adam iş yerinde ölü bulundu

Konya’nın Akşehir ilçesinde 78 yaşındaki bir adam, iş yerinde ölü bulundu.

Konya’da yaşlı adam iş yerinde ölü bulundu

22 Kasım 2017 16:49


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyran Mahallesi Şehit Şükrü Yıldız Caddesi’ndeki bir iş yerinde 78 yaşındaki Mehmet Eroğlu iş yerine gelen torunu tarafından yerde yatıyor vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolden yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi savcının yaptığı incelemelerinin ardından yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Mehmet Eroğlu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.




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