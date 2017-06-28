Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 09:00

Konya’da yaşlı kadın asılı halde bulundu

Konya’da 83 yaşındaki bir kadın eşarpla demirlere asılı olarak bulundu.

Konya’da yaşlı kadın asılı halde bulundu

28 Haziran 2017 09:00

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, dün gece 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Arif Bilge Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer hastası Ayşe Pamuk, merdiven boşluğunda bulunan demirlerde eşarpla asılı bulundu. Yaşlı kadını bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası kadının öldüğünü tespit etti. İntihar ettiği düşünülen kadının cenazesi otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!