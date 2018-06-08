Konya’da “Yerel Medya Buluşmaları” gerçekleştirildi

Konya, Aksaray ve Karaman illerinde faaliyet gösteren yerel medya kuruluşlarının sahipleri, üst düzey yöneticileri, ulusal medya temsilcileri ve basın meslek kuruluşlarının başkanlarının bir araya geldiği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, 24 Haziran seçimleri ile milletin hükümeti doğrudan doğruya kurabileceğini belirterek, “Artık az kaldı propaganda süreci tüm partiler tarafından devam ediyor. Tabii referandum sonrasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz hasebiyle bu 24 Haziran seçimlerinin farklı bir önemi daha var. İlk kez milletimiz doğrudan doğruya hükümeti kendisi kuracak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber referandumda kabul ettiğimiz sistem tüm organizasyonuyla, tüm siyasi yapısıyla 24 Haziran’dan sonra önümüze çıkacak” şeklinde konuştu.

Seçim propagandasında en önemli başlıklardan biri olan ekonomiden bahseden Akış, Türkiye ekonomisinin dünya sıralamasında üstlere çıktığını ifade ederek, “Dünya ekonomisi 2003 ile 2017 yılları arasında ortalama yüzde 4.45 büyüdü. Türkiye ise aynı yıllarda yıllık ortalaması yüzde 6.9 büyümesi yani biz dünya ekonomik büyümesinin çok daha yıllık ortalaması üzerinde büyüyoruz. Son 16- 17 yılda. Türkiye ekonomisinin dünyadaki yeri 2003’te 18. sırada iken şimdi 13. sıraya doğru yukarı doğru ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki muhalefet anlayışının geriye doğru gittiğini kaydeden Akış, “Milletimizin kabul ettiği referandumdan sonra ortaya konulan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden maalesef muhalefette de geri gitme arzusu var. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin vatandaşlarının tartışıp belirli bir noktaya getirdiği artık rafa kaldırdığı sistem tartışmasını muhalefet seçimden sonra tekrar ortaya çıkarmak istediğini söylüyor. Reformu savunan bir hareket karşısında dünü vadeden, yatırımları ortadan kaldıracağını vadeden bir muhalefetle maalesef Türkiye karşı karşıya” ifadelerini kullandı.

Basın Yayın Enformasyon Konya İl Müdürü Müdürü Abdurrahman Cüneyd Fidancı da, “24 Haziran seçim sürecindeyiz ve az bir süre kaldı. Genel müdürlüğümüz de bu kısa sürede basın kuruluşları ile konuşmak için bu toplantıları gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.