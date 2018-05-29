Konya’da yıldırım düşen 2 katlı ev yandı

Ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir’e bağlı Ortaköy Mahallesi’nde dün gece başlayan şiddetli yağmur ile birlikte 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yıldırım düşen evde kimsenin olmamasından dolayı can kaybı yaşanmazken, ev sahibi Mevlüt Cüzdan’ın Hollanda’da işçi olarak çalışmakta olduğu öğrenildi. Çıkan yangında evin kerpiç bina olduğu için tamamen yandığı eşyaların ise kullanılamaz duruma geldiği öğrenildi.