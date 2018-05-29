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29 Mayıs 2018 16:04

Konya’da yıldırım düşen 2 katlı ev yandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, dün gece yağan yağmur sırasında yıldırım düşmesi sonucu 2 katlı evde yangın çıktı.

Konya’da yıldırım düşen 2 katlı ev yandı

29 Mayıs 2018 16:04

Ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir’e bağlı Ortaköy Mahallesi’nde dün gece başlayan şiddetli yağmur ile birlikte 2 katlı bir evin çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yıldırım düşen evde kimsenin olmamasından dolayı can kaybı yaşanmazken, ev sahibi Mevlüt Cüzdan’ın Hollanda’da işçi olarak çalışmakta olduğu öğrenildi. Çıkan yangında evin kerpiç bina olduğu için tamamen yandığı eşyaların ise kullanılamaz duruma geldiği öğrenildi.




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