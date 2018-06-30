Konya’da YKS heyecanı

Öğrenciler sınav salonlarında heyecan yaşarken aileleri ise dışarı çocukları için Yasin-i Şerif okuyup dua etti.

YKS birinci oturumda Temel Yeterlilik Testine katılan adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi. Ailelerin eşlik ettiği adaylar güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Sınava ikinci kez katılan Muhammed Raşit Büyükaslan, heyecan yaşamadığını ve daha tecrübeli olduğunu söyledi. Büyükaslan, "İnşallah hakkıyla kazanmayı ümit ediyorum sınavı. Sistem değişti bende merak ediyorum. Her sene sistem değişiyor, her sene bir şeyler değişiyor, ilk başta tarih yok dediler ondan sonra tarihi eklediler. Değişik bir sistem merakla bekliyorum bende. Dershaneye gittim, dershane yardımı olmadan biraz zor oluyor açıkçası. Dershanedeki hocalarımla kendi çalışmalarımla sınava hazırlandım” dedi.

Sınava kendini denemek için girdiğini söyleyen Tuncay Oğuz ise, “Heyecan yok ben zaten okuyorum. Kendimi denemek için bir daha geldim. İnşaat mühendisliği okuyorum. Hedefim yok kendimi ölçmek için geldim. Bakalım birikimlerden neler eksilmiş neler artmış onlara bakalım diye giriyorum” dedi.

Torunu için Yasin-i Şerif okudu

Sınavdaki torununa elindeki Yasin-i Şerif okuyarak dua eden Huriye Akın, “Çok güzel şeyler hissediyorum. İnşallah güzel geçecek, Rabbim bunlara yardımcı olacak inşallah. Yardım etmek, dua yapmak için yanına geldim. Torunumla ve oğlumla geldim. Torunumun sınavında ona yardım etmek ve dua etmek için geldim. Sınava çok güzel çalıştı okulda da 4. oldu. Dersleri de çok iyi çok güzel. Dualarımızı eksik etmiyoruz devamlı dua ediyoruz” diye konuştu.

Sınava oğlunu getiren Ali Ünlü ise, oğlunun geçen yıl mühendislik fakültelerine kayıt yaptırabilecek puan elde ettiğini ancak tıp fakültesi hedefi nedeniyle kayıt yaptırmadığını, bu sınavda başarılı olarak hedefine ulaşmasını temenni ettiklerini söyledi.