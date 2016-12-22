Konya’da yoğun kar yağışı

Kış mevsimiyle birlikte tüm yurtta etkisini gösteren kar yağışı Konya’da da hayatı olumsuz etkilerken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Konya’da kar yağışı iki gündür etkisini sürdürüyor. Şehirler arası karayollarında trafik ekipleri kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermezken, zaman zaman yaşanan kazalar nedeniyle ulaşım duruyor. Şehir merkezinde de kimi vatandaşlar gidecekleri yere bisikletle ulaşmaya çalışırken, çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkarıyor.

Servis minibüsünün lastiği patlayan ve değiştirmek için arkadaşlarını bekleyen bir vatandaş, araç kullanırken zorlandıklarını belirterek, "Bazı acemi şoförlerin sayesinde de zorlanıyoruz, onların ceremesini de çekiyoruz. Biz servis şoförü olduğumuzdan her şeyimiz tam, kar lastiği falan ama işte görünmedik kaza derler, onlar oluyor” dedi.

Bisikletiyle yola çıkan bir vatandaş ise, “Elbette karda bisikletle gitmek zor oluyor, eve götürüp bırakacağım bisikleti. Ama mecburum şimdi. Bir yere kilitlesem olurdu ama onu da yapmadım. Yavaş yavaş eve gideyim dedim. Düşme tehlikesi atlattım” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Konya’ya kaç senedir bu şekilde kar yağmadığını belirtirken, kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.