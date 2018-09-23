Konya'da yol verme kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Konya'da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi de darp edilerek yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Kozağaç Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (26) 42 FPC 19 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, 42 AY 717 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih O. (42) ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada sürücülerden Ahmet K., aracından aldığı bıçakla Fatih O.'yu bacağından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralandıktan sonra aracından av tüfeğini çıkaran Fatih O., ateş etmek üzereyken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen motosikletli yunus polisleri tarafından engellendi. Polislerin müdahalesiyle kavga sona ererken, bacağından bıçaklanan Fatih O. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, darp sonucu yaralanan Ahmet K. da Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polislerin Fatih O.'ya ait araçta yaptığı aramada bir kutu tabanca mermisi ele geçirildi. Polis tarafından av tüfeğine ve bıçağa incelemelerin ardından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.