Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 11:45

Konya’da yöresel ürün günleri başladı

Konya’da bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen yöresel ürün günleri başladı.

Konya’da yöresel ürün günleri başladı

04 Mayıs 2018 11:45


NOVALAND Outlet Alışveriş Merkezi, yöresel ürün günleriyle ülkemizin farklı bölgelerinin lezzetlerini Konyalıların tatmasını sağlıyor. “Sizin memleketin nesi meşhur?” sloganıyla 8.si düzenlenen yöresel ürün günleri kapsamında bölgelerin damak tatları tanıtılıyor. İncir kurusundan kayısıya, fındıktan üzüm kurusuna, zeytin yağından peynire, baldan cevize, marmelattan tereyağına, pastırmadan çiğ köfteye, mantıdan ekmeğe varıncaya kadar yüzlerce ürün beğeniye sunuldu. Yöresel ürün günleri 15 Mayıs Salı gününe kadar alışveriş merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç