Konya’da yöresel ürün günleri başladı

NOVALAND Outlet Alışveriş Merkezi, yöresel ürün günleriyle ülkemizin farklı bölgelerinin lezzetlerini Konyalıların tatmasını sağlıyor. “Sizin memleketin nesi meşhur?” sloganıyla 8.si düzenlenen yöresel ürün günleri kapsamında bölgelerin damak tatları tanıtılıyor. İncir kurusundan kayısıya, fındıktan üzüm kurusuna, zeytin yağından peynire, baldan cevize, marmelattan tereyağına, pastırmadan çiğ köfteye, mantıdan ekmeğe varıncaya kadar yüzlerce ürün beğeniye sunuldu. Yöresel ürün günleri 15 Mayıs Salı gününe kadar alışveriş merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak.