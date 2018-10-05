Konya'da yüklü miktarda patlayıcı madde bulundu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir tarlada bulunan kum yığınından malzeme alındığı sırada, 60 kilodan fazla C4 tipi olduğu değerlendirilen patlayıcı maddeyle patlayıcı fünye ve fitiller bulundu.

Olay, Cihanbeyli ilçesine bağlı Damlakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya-Ankara karayolu güzergahında bulunan Damlakuyu Mahallesi'nde yol kenarında bir tarlada bulunan kum yığınından dolgu malzemesi için kum alındığı sırada poşetler içerisinde bazı malzemeler çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gözetiminde yapılan incelemelerde poşetler içerisinde C4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile 50'ye yakın patlayıcı fünye ve fitiller bulundu. Olay yeri çevresinde çekim yapılmasını izin verilmezken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.