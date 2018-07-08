Konya’da yüzmeyen çocuk kalmasın projesi hayata geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Konya’da Yüzmeyen Çocuk Kalmasın” projesi hayata geçirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların yaz tatillerinde hem eğlenebildiği hem de yüzme öğrendiği proje kapsamında Selçuklu Anadolu Lisesinde kurulan portatif havuzdaki çocuklarla bir araya geldi.

"Havuzlarımızdaki altyapı ve su temizliği Avrupa standartlarında"

Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın Projesi kapsamında toplam 55 havuz ve aquaparkın öğrenciler tarafından kullanıldığını kaydeden Altay, “Bu havuzlar her türlü teknik altyapıya sahip. Bir gün içerisindeki suyun sterilize edilmesi ve devir daim olabilmesi için alt kısmında filtre sistemlerimiz mevcut. Ayrıca kontrolleri de Halk Sağlığı ve Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından sürekli yapılarak su temizliği konusundaki uluslararası standartları da yakalamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"Çocuklarımız hem eğleniyor hem yüzme öğreniyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin çocuklar için büyük bir eğlence vesilesi olduğunu belirterek, “Projemiz çocuklar için çok eğlenceli bir aktivite. Ama çocuklarımız burada sadece eğlenmiyor. Aynı zamanda profesyonel hocalarımız tarafından yüzme eğitimi alıyorlar. Konya için yeni bir soluk oluştu. Konya merkez ve ilçelerde bu hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. İnşallah Konya bu yaz, çocukların çok daha mutlu olduğu bir döneme şahitlik edecek” şeklinde konuştu.

Havuzlara kayıtlar internetten yapılıyor

Başkan Altay, Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın Projesi’ne kayıtların henüz bitmediğin, eğitim süresince kayıt olunabileceğini hatırlatarak 6-14 yaş arasındaki tüm kız ve erkek çocuklarını Konya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfası olan www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresinden kayıt olmaya davet etti.