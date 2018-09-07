Konya’da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını bir süre takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 4 şahıs gözaltına alınırken aranan şüphelilerden birisinin askerde olduğu diğerinin ise adresinde bulunamadığı öğrenildi. Şüphelilerin haklarında daha önce arama kararı olduğu ve aynı suçtan gözaltına alındıkları belirlendi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.