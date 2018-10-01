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Konya'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Ali Akkanat Bulvarı Öğretmenevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Y.'nin kullandığı 16 NPE 20 plakalı arazi aracı, Süleyman Ç. idaresindeki 32 SN 980 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya karışan araçlar savrulduğu sırada kavşağa çıkmaya hazırlanan Mustafa K.'nın kullandığı 07 NZN 38 plakalı kamyonete de çarparak zarar verdi.


Üç aracın karıştığı kazayı 2 Çinli yolcunun bulunduğu arazi aracı ile kamyoneti kullanan sürücüler yara almadan atlatırken, 32 SN 980 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Ç. (72) ile araçta yolcu olarak bulunan Nazlı Ç. (73) yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan 2 Çinli, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan kazanın görgü tanığı olan vatandaşlar, kavşakta yaşanan trafik kazalarının sayısının son dönemde arttığına dikkat çekerek, bu bölgeye sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi.

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