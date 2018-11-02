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Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Konya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Karakuş idaresindeki 42 ZG 562 plakalı otomobil Seydişehir'den Konya istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolda karşı şeride geçerek Ogün Biltekin idaresindeki 42 KY 107 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole takla atarak devrildi. Çarpmanın etkisi ile 42 KY 107 plakalı otomobil petrol istasyonundan çıkmak üzere yol kenarında bekleyen Eyüp Kıyak idaresindeki 42 ZY 087 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selda Kıyak, Abdullah Kıyak, Hakan Yıldız, Emine Karakuş ve Kübra Büyükçolak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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