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02 Mayıs 2018 13:53

Konya’daki 550 bin liralık soygunda 3 zanlı tutuklandı

Konya’da bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracındaki 550 bin lirayı çalan şüpheli, kendisine yardım eden kardeşi ve soygun planını yaptıkları şirket çalışanı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya’daki 550 bin liralık soygunda 3 zanlı tutuklandı

02 Mayıs 2018 13:53


Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürağaç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankalara para taşıyan özel bir şirkete ait kurye aracında görevli iki personel, yemek molası için aracı park ettikten sonra bir restorana girdi. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi, kurye aracının kaputunu ve ardından kapılarını açıp içeriye girdi. Daha sonra aracın arka bölümüne geçen şüpheli, şifreli kasayı şifre girip açtıktan sonra çuval içerisinde bulunan 550 bin lirayı alarak yaya olarak kaçtı. Yemekten dönen çalışanların paraların çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurye çalışanlarının ifadesini alarak araçta inceleme yaptı. Kurye çalışanı iki personel, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şirket personeli iki kişinin ifadesini alan polis, şirket personelinden Mehmet S.’nin (22) çelişkili ifadeler vermesi üzerine çalışmalarını Mehmet S. üzerine yoğunlaştırdı. Sorgusunun ardından olayı eniştesi Cafer Y. (32) ve kardeşi Osman Y. (20) ile beraber gerçekleştirdiklerini itiraf eden Mehmet S.’nin ifadesi doğrultusunda Cafer Y. İle kardeşi Osman Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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