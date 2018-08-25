Konya’daki büyük yangın söndürüldü

Yangın yoğun çalışmaların ardından yaklaşık 7 saat sonra söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’nde bulunan Mar-San Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya dekorasyon fabrikasında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı. Yangını görenler tarafından itfaiyeye haber verilmesinin ardından çok sayıda itfaiye ekibi sanayi sitesine yönlendirildi. Yangın büyüyerek bitişikteki işyerlerine de sıçradı. Yangında ahşap, kimyasal ve plastik sanayinden oluşan ürünlerin üretildiği 9 işyeri zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Konya 3. Ana Jet Üssü, Organize Sanayi Bölgesi, Orman Bölge Müdürlüğünden de söndürme ekipleri, TOMA’lar ve Orman Genel Müdürlüğünden gönderilen yangın söndürme helikopteri de katıldı. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı tedbir alırken, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri de hazır bekledi. Yangına toplam 91 araç ile 210 personel müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Milletin dediğine göre yan taraftan çıkmış, forklift patlamış"

Fabrikaları hasar gören işyeri sahipleri ise itfaiye ekiplerinin müdahalelerini izledi. Yangında hasar gören boru ve plastik malzeme satışı yapılan iş yerinde çalışan Bekir Çiçek, “Bu dükkanda çalışıyorduk biz. Yangının çıkış sebebini tam bilmiyoruz. Milletin dediğine göre yan taraftan çıkmış, forklift patlamış” dedi. İşyeri zarar gören Ramazan Köroğlu ise “Şu dükkan bizimdi. Biz köydeydik. Aradılar yangın var diye. Bizde hemen geldik. Yangın dükkanın ucundaymış girecekti hemen. Biz itfaiyeden hortumu aldık, su sıktık, söndürdük orayı. Şu yandaki dükkan bizim. Bahçesi yandı. Biz boru imalatı yapıyoruz. 5 milyon lira falan zararımız var" şeklinde konuştu.

"10 milyon liralık zararım var"

Yangında iş yerinde 10 milyon liralık zararı olduğunu söyleyen Ali Yıldız, “Bina hariç, malzeme olarak 10 milyon lira zararımız var. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz, burada bir suikast gibi bir şey var. Birinci dükkandan başlıyor. 5. Benim dükkan, yangın beşinci dükkana 15 dakikada geliyor. Biz altyapı borusu satıyoruz” ifadelerini kullandı.