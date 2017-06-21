Konya’daki cinayet omuz atma meselesi yüzünden işlenmiş

Cinayetin taraflar arasındaki omuz atma meselesi yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi Perşembe Pazarı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Yaşar N. ve Mehmet Ali Y. kent merkezinde birbirlerinin yanından geçerken birbirlerine omuz attı. Bunun üzerine ikili arasında kısa süren kavgadan sonra taraflar telefonla konuşarak Perşembe Pazarında görüşmek için sözleşti. Bunun üzerine Yaşar N. arkadaşları olduğu öğrenilen Bayram H., Niyazi H. ve Celal R.’yi alarak pazar yerine gelirken, Mehmet Ali Y. ise arkadaşı Faruk S. ve Ali Sönmez’i telefonla arayarak pazar yerine çağırdı. Olay yerine gelen taraflar araçlarından indikten sonra tekrar tartışmaya başladı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahlarını çeken Ali Sönmez ve Niyazi H. rast gele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Ali Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, Yaşar N., Celal R., Bayram H. ve Faruk S. yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Niyazi H. ile özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla tedavi olmaya giden Celal R.’yi gözaltına aldı. Polis ardından kavgaya karıştıkları belirlenen Bayram H., Mehmet Ali Y. ve Yaşar N.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bayram H. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Niyazi H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Ali Y., Celal R. ve Yaşar N. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.