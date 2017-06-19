Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 01:17

Konya’daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Konya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından çalışma başlatan polis, cinayeti işlediği öne sürülen zanlının da arasında bulunduğu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Konya’daki cinayetle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

19 Haziran 2017 01:17


Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi Perşembe Pazarı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Meydanında bir iş yeri meselesi yüzünden tartışan iki grup daha sonra Perşembe Pazarında konuyu konuşmak için tekrar buluştu. Araçlarından indikten sonra tekrar tartışmaya başlayan taraflar bir anda kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada silahlarını çeken Ali Sönmez ve Niyazi H. rast gele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Ali Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, Yaşar N., Celal R., Bayram H. ve Faruk S. yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Niyazi H. ile özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla tedavi olmaya giden Celal R.’yi gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Niyazi H. ve gittiği özel hastanede tedavisi yapılan Celal R., Beyhekim Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirilmişti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Sönmez’in cenazesi ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    25°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:02
  • İkindi :16:56
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!