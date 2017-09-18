Konya’daki uyuşturucu operasyonu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Beyşehir ilçesinde yaklaşık 6 ay boyunca yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonrasında, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün de verdiği destekle kent merkezinde üç gün önce uyuşturucu tacirleri ile sokak satıcılarına yönelik 9 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 9’a yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında adreslerde narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda 19 paket halinde 9,1 gram eroin maddesi, 2 paket halinde 0,63 gram bonzai maddesi, çok sayıda uyuşturucu hap, 1 mililitre sıvı enjektör içerisinde sıvı halde eroin maddesi ele geçirilmişti.