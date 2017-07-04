Konya’daki yasak aşk cinayetinde 2 tutuklama

’nın katil zanlısı baba ile oğlu tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Anadolu Parkı’nda meydana gelmişti. Necati A., yanında oğlu Y.A. ile parka giderek bir süre arkadaşlık ettiği Nurgül S., kocası Mustafa S. ve kayınpederi Ali S. (68) ile buluşmuş, bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Necati A., 68 yaşındaki Ali S. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ali S. ve oğlu Mustafa S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Nurgül S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.