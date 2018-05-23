Konya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanyasına destek

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milletvekili adayları ve pek çok teşkilat mensubu Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası önünde bir araya gelerek orada bulunan banka şubesinde kampanyaya bağışta bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her türlü desteği vermek istediklerini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde adaylara dönük bu çalışmalarda biz de kendi adayımız olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her yönlü desteğimizi vermek istiyoruz. Yeni dönem Türkiye için oldukça önemli. Halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan değerli cumhurbaşkanımız 24 Haziran’da tekrar milletten alacağı büyük destekle yoluna devam edecek. Bizler de onun yol arkadaşları olarak, onun adayları olarak bu desteğimizi burada tekrar ortaya koyuyoruz” dedi.

“Erdoğan’a en yüksek desteği vermek için çalışıyoruz”

Yapılan bağışın miktarından ziyade karınca misali safların belli olması adına önemli olduğuna değinen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “24 Haziran seçimlerine çok az süre kaldı. Seçim çalışmalarımız da başlamış oldu. Seçim Koordinasyon Merkezinin açılmasıyla birlikte bizler de saha çalışmaları yapıyoruz. Burada önemli olan yatırılan bağışın miktarı değil, karınca misali safımızın belli olması. Bizler bugün bunu il başkanımızla birlikte başlatmış oluyoruz. Tüm Konyalı hemşehrilerimizin de destek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek desteği vermek için çalışmalar başlattıklarını belirten AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, “Seçimlere startımızı vermiş bulunuyoruz. Adaylarımızın belli olmasıyla birlikte hepimiz sahalardayız. Konya’dan Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği verme sözüyle yola çıktık. Allah Cumhurbaşkanımızın yolunu açık eylesin” diye konuştu.