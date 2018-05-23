Konya’dan Filistin’e destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık tarafından başlatılan Filistin İnsani Yardım Kampanyası’na destek verdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye’nin bu bölgedeki sorumluluklarını yerine getirmek için birçok insani yardım faaliyeti yürüttüğünü ifade etti. Başbakanlık tarafından Filistin için başlatılan insani yardım kampanyasına Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararla kendilerinin de 500 bin liralık bir yardımda bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Bizler burada mutlu ve huzurlu bir şekilde Ramazan ayını idrak ederken Filistinli kardeşlerimiz İsrail zulmü altında sıkıntı çekiyorlar. Onların acılarını paylaşıyoruz. Acılarını bir nebze olsun dindirmek için meclisimizin hassasiyet göstermesinden büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah oradaki yaraların sarılmasına Konya halkının desteğiyle bir miktar destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.