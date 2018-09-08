Konya’dan gönderilen Sultan Alâeddin’in Berat ve Sancağı Söğüt’te teslim alındı

Alâeddin Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e temsili olarak törenle gönderilen emanetler, Ertuğrul Gazi’yi Anma törenlerinin başladığı gün Söğüt’e ulaştı.

Alâeddin Keykubat’ın beylik alameti olarak Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e berat ile birlikte sancak, kılıç ve kaftanını göndermesi, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından temsili olarak 720 yıl sonra yeniden geçtiğimiz günlerde canlandırılmıştı. Düzenlenen programla Konya Valisi Yakup Canbolat ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Konya’dan uğurlanan emanetler, Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nin başladığı gün Sögüt’e ulaştı. Emanetlerin teslim alınmasıyla ilgili Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir tören düzenlendi. Törene Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Bilecik ve Söğüt mülki idare amirleri katıldı. Emanetler, dönem kıyafetleri ile Konya’daki temsili tiyatroyu sergileyen oyuncular ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a teslim edildi. 720 yıl önce yaşanan olayın aslına uygun bir şekilde ilk kez canlandırılması Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’ne de ayrı bir değer kattı.