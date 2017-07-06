Konya’dan kardeş şehir Saraybosna’ya 20 tramvay

Tramvayların teslim töreni ve protokolü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Bosna Hersek Ulaşım Bakanı Muharrem Sabic, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Skaka ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu ve KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu’nun katımıyla Saraybosna Büyükşehir Belediyesinde yapıldı.

“Bosna ile gönül bağımız var”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Bosna Hersek’le yüz yıllardır milli ve manevi bağlar olduğunu, bunun bir dönem koparılmaya çalışıldığını belirterek, bu bağların her geçen gün daha da güçlendiğini ve güçlenmeye devam edeceğini söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, “Bu tramvaylar bir gönül köprüsüdür. Mostar Köprüsü gibi bir gönül köprüsüdür. Gönlümüzün huzuru için Bosna’nın huzur içinde olması gerekir. Bosna huzurlu olursa Balkanlar huzurlu olur. Balkanlar birlik ve beraberlik içinde huzurlu yaşarsa, Avrupa huzurlu olur. Buradaki halklar arasındaki barış ve huzur bizim için çok önemli. Biz Ortadoğu başta olmak üzere bütün dünyada barış istiyoruz” diye konuştu.

Sorgun, böyle güzel bir kardeşliği ortaya koyan Konya Büyükşehir Belediyesi ve Saraybosna Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Kardeşliğimiz sadece anlaşmadan ibaret değil”

Saraybosna’nın kardeşliğini çok önemsediklerini belirten Konya Büyükşehir Belediyle Başkanı Tahir Akyürek, Saraybosna’yla kardeşliğin sadece bir anlaşmadan ve şekilden ibaret olmadığını, maddi ve manevi anlamda kardeşliğinin gereğinin yerine getirildiğini, getirilmeye de devam edeceğini ifade etti. Bosna Hersek’in Konya’da Fahri Konsolosluğunun bulunduğunu ve bu konsolosluk vasıtayla işlerin daha kolay hale geldiğinin altını çizen Başkan Akyürek, ”Saraybosna ve dolayısıyla Bosna Hersek’le çok güzel paylaşımlarımız oluyor. Burada hem maddi hem de manevi olarak bağlarımız var. İşbirliğimiz ve yardımlaşmamız her geçen gün daha ileri seviyelere geliyor. Burada farklı zamanlarda farklı hizmetler ve etkinlikler yaptık. Etkinlikleri sürekli, hizmetleri daha da artırmayı istiyoruz” dedi.

“Konya’ya ve Türkiye’ye minnettarız”

Konya heyetini ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısını Saraybosna’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bosna Hersek Ulaşım Bakanı Muharrem Sabic, Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik anlamda çok güzel ilişkilerinin olduğunu, bu ilişkilerin günden güne arttığını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden çok ciddi destekler gördüklerini belirten Bakan Sabic, tramvayların hizmete başlamasının ardından Konya ile çok farklı bir bağın daha oluştuğunu belirtti. Bosna Hersek halkının Konya ve Türkiye’ye minnettar olduğunu dile getiren Ulaşım Bakanı Muharrem Sabic, destekler için teşekkür etti. Saraybosna’nın hizmetler anlamında zor bir coğrafik konuma sahip olduğunu belirten Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka ise, kendi imkanlarıyla bir takım hizmetleri yapmalarının çok zor olduğunu, bu anlamada Türkiye’nin yardımların çok önemli olduğunu ifade etti. Özellikle altyapı hizmetleri noktasında zorlandıklarını, bu konuda Türkiye’nin Konya gibi belediyelerinden ve hükümetten yardım aldıklarını dile getiren Başkan SKaka, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Türkiye’ye teşekkür etti.