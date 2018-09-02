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02 Eylül 2018 12:48

Konya’dan Tunceli’deki askerlere ‘anne yemeği’

Konya’da anneler tarafından hazırlanan ev yemekleri, Tunceli’de görev yapan askerlere ulaştırıldı.

Konya’dan Tunceli’deki askerlere ‘anne yemeği’

02 Eylül 2018 12:48

Anne ve memleket özlemleri bir nebze olsun dindirilmeye çalışılan Mehmetçikler duygu dolu anlar yaşadı.


Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan ’Ana Kucağından Peygamber Ocağına’ projesi kapsamında Meramlı anneler tarafından yapılan yemekler, Tunceli Uzunçayır Karakolunda görev yapan Mehmetçikleri sevindirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın en anlamlı hediyesini alan askerler duygu dolu anlar yaşadı. Proje kapsamında düzenlenen programa katılan Meram Belediye Meclis üyeleri ile Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti.



"Milletimizin desteğiyle her zorluğun üstesinden geliriz"


Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Sonel, “Meramlı hanımların bu ulvi düşünceleri ve gayretleri takdire şayandır. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Vatanımızın birliği ve bölünmez bütünlüğü için girdiğimiz terörle mücadelede en büyük ihtiyacımız milletimizin bize vereceği destektir. Onların verdiği destekle her bir zorluğun üstesinden kolaylıkla geliriz. ‘Ana Kucağından Peygamber Ocağına’ projesi de bu amaçla atılmış çok güzel bir adım. Düşünen, hayata geçiren ve bu mutlu günü bize yaşatan başta Meram Belediye Başkanı Fatma Toru olmak üzere bütün Meram’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Mehmetçik anne yemeği mutluluğu yaşadı”


Tunceli Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek’i de ziyaret eden heyet, daha sonra Uzunçayır Jandarma Karakoluna yemeğe geçti. Kurtuluş Savaşı’nda cepheye aş taşıyan Anadolu kadınından esinlenilerek Meram Belediyesince kurulan Bacıyan-ı Meram’ın anneleri tarafından hazırlanan ev yemekleri Mehmetçiklere ikram edildi. Mehmetçik, bu anlamlı sürprizle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın akşamında asker ocağında özledikleri anne yemeklerini yemenin mutluluğunu yaşadı. Yedikleri yemekle ‘anne yemeklerini’ hatırladıklarını söyleyen askerler, kendilerine bu mutluluğu yaşatan Meramlı annelere teşekkür etti.




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