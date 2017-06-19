Konya’dan Yüksekova’ya gönül köprüsü

Temaslar kapsamında Yüksekova Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşen Bakan Elvan ve beraberindeki Konya heyeti, daha sonra Yüksekova esnafını ziyaret etti.

“81 ilimiz arasında gönül bağı var”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtıktan sonra şehir merkezinde Yüksekova halkıyla çay içip sohbet eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Gönül Köprüsü projesi sadece bu iki ilimiz ve buralarda yaşayanlar arasında değildir. 81 ilimizin arasında gönül bağı vardır. 80 milyon insanımızın arasında gönül bağı vardır. Ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın millet olarak, 80 milyon olarak, Konya olarak, Hakkari olarak, Yüksekova olarak bu gönül köprüsü devam edecek. Allah’ın izniyle kıyamete kadar bu gönül bağını koparmaya, bu birliği, dirliği yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Bizim medeniyetimiz gönül medeniyetidir, barış medeniyetidir, kardeşlik medeniyetidir” dedi.

Bakan Elvan, Ramazan ayı boyunca Hakkari merkez ve Yüksekova’da iftar sofraları kuran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e de teşekkür etti.

“Bu kardeşliği kimse bozamaz”

Misafirperverlikleri için Yüksekova halkına teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya ile Hakkari arasındaki gönül köprüsünün önemine dikkat çekti. Ne zaman doğuya gitse kardeşlik duygularıyla karşılandığını belirten Sorgun, bu kardeşliği kimsenin bozamayacağını, bozmak isteyenler fırsat vermeyeceklerini dile getirdi.

“Birlikte Türkiye’yiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Hakkari’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gönül köprümüz gönül soframız oldu. Burada açtığımız iftar soframızda Yüksekovalı vatandaşlarımız ile birlikte olmak ayrı bir tat. Biz ülkemizin her karışı, rengi ve tadıyla birlikte Türkiye’yiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl Ramazan ayı boyunca Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde 4 ayrı iftar sofrasında her gün 2 bin kişiyi ağırlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, iftarların yanında Hakkari şehir merkezi ve Yüksekova İlçesi’nde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi verirken; Hakkari şehir merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ise yetimlere bayramlık hediye etti.

Yüksekova temaslarına AK Parti MKYK Üyesi Zelkif Kazdal, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve 23. Dönem Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu ve Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık da katıldı.