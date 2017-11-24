Konyalı asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, 14 Kasım 2017 tarihinde Şırnak Beytüşşebap’da katıldığı operasyonda kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Uzman Çavuş Aykut Kazar, helikopterle Ankara GATA’ya sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 10 gündür hastanede yaşam savaşı veren Aykut Kazar bugün yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Konya’nın Akşehir ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Aykut Kazar’ın memleketi Akşehir ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Aykut Kazar’ın 1999 yılında Gölcük depreminde babasını kaybettiği ve kendisinin de enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi.