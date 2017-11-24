Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 12:41

Konyalı asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Şırnak Beytüşşebap ilçesinde katıldığı operasyonda kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Konyalı asker Uzman Çavuş Aykut Kazar, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Konyalı asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

24 Kasım 2017 12:41


Edinilen bilgiye göre, 14 Kasım 2017 tarihinde Şırnak Beytüşşebap’da katıldığı operasyonda kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Uzman Çavuş Aykut Kazar, helikopterle Ankara GATA’ya sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 10 gündür hastanede yaşam savaşı veren Aykut Kazar bugün yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Konya’nın Akşehir ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Aykut Kazar’ın memleketi Akşehir ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.


Şehit Uzman Çavuş Aykut Kazar’ın 1999 yılında Gölcük depreminde babasını kaybettiği ve kendisinin de enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
11
°
C
  • Cumartesi
    11°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç