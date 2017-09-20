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20 Eylül 2017 13:33

Konyalı fotoğrafçıya, uluslararası fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü

Bu yıl 7’incisi düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda Konyalı fotoğrafçı Seyit Konyalı, ‘çilek’ konulu fotoğrafıyla birincilik olan FİAP altın madalya ödülüne layık görüldü.

Konyalı fotoğrafçıya, uluslararası fotoğraf yarışmasında birincilik ödülü

20 Eylül 2017 13:33


Bu yıl 7’incisi düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, dünyanın değişik ülkelerinden bin 362 fotoğrafçının 4 bin 781 eserle katıldığı “ekonomi ve insan” konulu uluslararası yarışmada, 2’si Türk, 1’i Vietnamlı fotoğrafçı derece elde etme başarısını gösterdi. Konyalı fotoğrafçı Seyit Konyalı, uluslararası yarışmaya katıldığı ‘çilek’ konulu fotoğrafıyla birincilik olan FİAP altın madalya ödülüne layık görüldü. Yarışmada, Türkiye’den Neşe Arı ‘kadınlar’ konulu eseriyle ikincilik, Vietnam’dan katılan Le Chau Dao ise ‘the_banh_beo_ra_lo’ konulu eseriyle üçüncülük ödülü kazandı. Yarışmada, FIAP mansiyon ve TCMB özel ödülü ise sergileme alan fotoğrafçılar da açıklandı. Yarışmada, FIAP en iyi fotoğrafçı ödülüne ise Vietnam’dan Huu Hung Truong’a layık bulundu.


Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin liralık ödülün öngörüldüğü uluslararası yarışmada, derece elde eden, mansiyon ve özel ödül kazanan isimlere ödüllerinin 7 Kasım’da düzenlenecek törenle verileceği kaydedildi.




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