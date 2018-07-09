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09 Temmuz 2018 20:55

Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

Giresun’un Güce ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin naaşı memleketi Konya’ya getirildi.

Konyalı şehidin cenazesi memleketine getirildi

09 Temmuz 2018 20:55


Giresun’un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin (24) naaşı askeri uçak ile Konya Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesi askeri erkan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şehidin 1,5 aylık oğlu Mehmet Akif Cevizci’nin de kundakta sarılı olarak karşılama töreninde olduğu görüldü. Şehidin cenazesi, oluşturulan konvoyla Ilgın Vefa Tanır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin cenazesi, 10 Temmuz Salı günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ilgın ilçesi Yukarı Çiğil Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek.




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