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Konyalı şehidin nişanlısı ağıt yaktı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş’ın cenazesi memleketi Konya’nın Ereğli ilçesine gönderilirken, cenazeyi bekleyen nişanlısı Ayşe Kızıl (25) ağıtlar yaktı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine gönderilirken, cenazeyi bekleyen nişanlısı Ayşe Kızıl (25) ağıtlar yaktı.


Şehidin baba ocağının bulunduğu Belkaya Mahallesi'ne bağlı yayladaki evine taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve çok sayıda vatandaş burada taziyelerini iletirken, şehit annesi Rukiye Daş ve şehidin nişanlısı Ayşe Kızıl (25) gözyaşlarını tutamadı. Şehidine seslenen Ayşe Kızıl (25), “Halil'im gel de düğün yapalım Halil'im. Halil'im milletler toplandı, gel de düğünümüz olsun. Ahirete mi bıraktın düğünümüzü Halil'im. Canımın canı gitti. Dünya gözü ile bir daha göremeyeceğim seni. Halil'im düğünümüz cennette mi olacak” diyerek gözyaşı döktü.

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