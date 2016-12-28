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28 Aralık 2016 16:26

Konyalı şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

28 Aralık 2016 16:26

Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin El-Bab şehrinde şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Astsubay Okan Altıparmak’ın cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Taraşçı Mahallesi’ndeki dedesi İsmail Altıparmak’ın evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Altıparmak’ın naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Taraşçı Mahallesi Atatürk Meydanı’na götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili M. Uğur Kaleli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, silah arkadaşları, askeri ve mülki erkan, yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Törende, şehit babası emekli uzman çavuş Yaşar Altıparmak, oğlunun tabutunun başına gelip ağlayan yakınlarını uyarıp, "Dik duracağız. Ağlamak yok. Biz bir ölür, bin diriliriz" dedi.
Oğlunun Türk bayrağının dalgalanması için her şeyini verdiğini söyleyen baba Yaşar Altıparmak, "11 aydır, 12 aydır çarpıştı, mermilerle karşı karşıya kaldı. Mermilerle yıkamadılar, kalleşlikle yıktılar. Bayrağın dalgalanması için her şeyini verdi. Ürktüler, korktular, kaçtılar senden. Oğlum 7 düvele karşı durdu. Kanın yerde kalmayacak oğlum" diye konuştu.
Kar yağışı altında gerçekleşen tören sırasında oğlunun tabutuna sarılan anne Neriman Altıparmak da, "Her bir kar tanesini melekler yanına indiriyormuş oğlum, fidanım. Kar taneleriyle melekler yanına geliyormuş. Her şehit ailesi gibi ben de seninle gurur duyuyorum annem. Hakkını helal et yavrum" şeklinde konuştu.
Babaannesi Emine Altıparmak da, torunu Okan Altıparmak’ın şehit olmadan 3 gün önce telefonla aradığını belirterek, "’Babaanne ne yapıyorsun’ demişti. Ben de ’sobayı yaktım oturuyorum yavrum’ dedim. ’Bize dua et’ demişti, ben de ’sadece sana değil bütün vatanıma dua ediyorum’ dedim. Sonra dedesinin sesini duymak istedi ve dedesiyle konuştu" diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Ailesi İstanbul Üsküdar’da yaşayan şehit Altıparmak’ın, yaklaşık 1 hafta önce telefonla görüştüğü babası Yaşar Altıparmak’a, "Şehit olursam, beni doğduğum topraklara, memleketime defnedin" dediği öğrenildi.
Cenaze namazının ardından şehit Altıparmak’ın cenazesi Taraşçı Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.



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