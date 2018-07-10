Konyalı şehit Cevizci son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Ali Cevizci için memleketi Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesinde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin naaşı ilk olarak baba evinin önüne getirildi. Burada şehidin annesi Fadime, babası Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci gözyaşlarını tutamadı. Dua edilerek helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi namazın kılınacağı meydana getirildi. Annesi Fadime, babası Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, protokol mensupları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 1,5 aylık bebeği Mehmet Akif’in kundağında kucaklanarak babasının tabutuna getirilmesi yürekleri burktu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin cenazesi kılınan namazının ardından dualarla mahalle mezarlığına defnedildi.