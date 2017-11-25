Konyalı Şehit Uzman Çavuş Aykut Kazar gözyaşlarıyla toprağa verildi

14 Kasım 2017 tarihinde Şırnak Beytüşşebap’ta katıldığı operasyonda kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Uzman Çavuş Aykut Kazar, helikopterle Ankara GATA’ya sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gündür hastanede yaşam savaşı veren Aykut Kazar dün yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Şehit Kazar için memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Uzman Çavuş Şehit Aykut Kazar’ın naaşı ilk olarak Akşehir Nasreddin Mahallesi Acar Sokak’ta bulunan annesine ait evin önüne getirildi. Burada şehidin Annesi Semra Kazar ve kız kardeşi Açelya gözyaşlarına hakim olamadı. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi namazın kılınacağı Nasreddin Hoca Meydanı’na götürüldü. Meydana yaklaşırken cenaze aracından alınarak bir süre omuzlarda taşınan Şehit Kazar’ın naaşı cenaze namazı kılınacak alana getirildi. Cenaze namazı öncesi şehidin Annesi Semra ve kız kardeşi Açelya ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

"Yavrum seni bu tabutlarda mı götürecektim"

Anne Semra Kazar "yavrum seni bu tabutlarda mı görecektim. Aykut’um, oğlum” diyerek sinir krizleri geçirdi. Öğlen namazının kılınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Aykut Kazar’ın özgeçmişi okunarak cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından omuzlara alınan Şehit Uzman Çavuş Aykut Kazar’ın naaşı Akşehir Şehitliği’nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Aykut Kazar’ın 1999 yılında yaşanan Gölcük depreminde babası Metin Kazar’ı kaybettiği ve kendisinin de göçük altında kalıp 3 gün sonra çıkarıldığı öğrenildi.

Akşehir’deki cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Konya ve Akşehir ilçe protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.