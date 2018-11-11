Konyalı şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Belkaya Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin baba ocağının bulunduğu Belkaya Mahallesi'ne bağlı yayladaki evine taziye çadırı kuruldu. Şehidin cenazesi askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı'ndan Belkaya Mahallesi'ne götürüldü. Burada baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesi namazın kılınacağı Belkaya Mahallesi Camisi'ne getirildi. Şehidin annesi Rukiye Daş, yakınları, nişanlısı Ayşe Kızıl tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenaze namazına, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından şehidin cenazesi dualarla Belkaya Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarına da katıldığı ve geçtiğimiz Ağustos ayında Ayşe Kızıl ile nişanlandığı öğrenildi. Şehidin babası Mahmut Daş'ın ise 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi.