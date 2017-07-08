Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 16:07

Konya’nın baraj, göl ve göletlerine yavru sazan desteği

Konya’da balık neslinin artırılması için 136 bin yavru sazan su kaynaklarına bırakıldı.

Konya’nın baraj, göl ve göletlerine yavru sazan desteği

08 Temmuz 2017 16:07


Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Konya’nın 13 ilçesindeki göl, gölet ve baraj gibi 35 farklı su kaynağına toplam 136 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı balıklandırma programı kapsamında, Antalya Kepez Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez ünitesinden Konya’ya getirilen ve su hayatının devamlılığını sağlamak, sportif olta balıkçılığını geliştirmek, göl ve göletlerdeki balık popülasyonunu artırmak ve göl ekosistemini canlı tutmak amacıyla hayata geçirilen balıklandırma projesinin önümüzdeki yıllarda da devam ettirileceği kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!