Konya’nın denizinde plajlara yoğun ilgi

Konya’nın Beyşehir ilçesinin en gözde plajlarının bulunduğu Üstünler ve Karaburun plajları hafta sonu vatandaşların en çok ilgi gösterdiği sahil kesimi oldu. Sahil kesiminde serinlemek için gölde yüzen vatandaşlar, gün boyu tatlı sulardan çıkmadı. Aileler yüzmenin yanısıra, piknik yapmanın keyfini de doyasıya çıkardı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaz sıcaklarının tavan yaptığı günlerde Konya’nın denizi olarak nitelendirdikleri Beyşehir Gölü’nün yine vatandaşların bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi. Göl kıyılarının serinlemek isteyenler ile piknik keyfi yaşamak isteyen vatandaşlarla dolduğunu vurgulayan Özaltun, “Kavurucu yaz sıcaklarının yaşandığı bölgemizdeki sahiller de özellikle hafta sonlarında Akdeniz kıyılarını aratmıyor. Anadolu’da bozkırın ortasında böylesine büyük bir doğal tatlı su gölünün olması ve sahillerimizin son dönemde halkımızın istifadesine yönelik olarak işletmeye açılıyor olması, ilçemize olan rağbet ve ilgiyi her geçen gün daha da artırmaktadır. Beyşehir Gölü kıyıları sadece Beyşehir ve çevre ilçelerden değil, Konya merkez ve farklı illerden de ziyaretçi akınına uğramaktadır” dedi. Özaltun, yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek için göl sularına girenleri de boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Özaltun, aileleri güvenli ve kontrollü kesimlerde göl sularına girmelerinin can güvenliği açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, Beyşehir ilçe merkezindeki Vuslat Parkı kıyısında Beyşehir Belediyesi tarafından oluşturulan suni kumsal da çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar, gün boyu burada kumla oynamanın keyfini çıkarıyor.