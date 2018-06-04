Konya’nın en büyük çevre yatırımı hizmete açıldı

Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından birisi olan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni ile hizmete açıldı.

Ankara ATO Congresium’da düzenlenen açılışa katılan Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün açılışını yapacağımız yatırımların toplam tutarı yaklaşık 2,5 milyar lira. Bize düşen bütün atıkları kontrol altına almak. Onları geri dönüşümle tekrar kazandırmak, kazanmak. İsraf inancımıza göre haramdır. Türkiye olarak bu konuda artık daha bilinçli adımlar atıyoruz. Son Başbakan olarak sıfır atıkla emaneti teslim etmek için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.

"Yatırımın hayata geçmesinden büyük mutluluk duyuyoruz"

Toplu açılış törenine katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda kurulan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan projemizin hayata geçmiş olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Proje ile Aslım Katı Atık Depolama Sahasının rehabilitasyonu, düzenli katı atık depolama alanı yapımı, katı atık transfer istasyonu yapımı, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı ve idari bina yapımı, laboratuvar ve atölye binası gibi yardımcı binaların yapımı gerçekleştirildi. Ben, projenin hayata geçmesinde emeği olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e ve milletvekillerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Törene Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve belediye başkanları katıldı.