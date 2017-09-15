Konya’nın en önemli yatırımlarından biri daha hayata geçiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında yapımı devam eden Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tarihi Konya şehir merkezinin yapılanmasında, ortaya çıkarılmasındaki en önemli yatırımlarından birisinin Osmanlı Buğday Pazarı’nın tekrar ihya edilmesi olduğunu ifade ederek, daha önce Tarihi Konya Çarşısında 2 bin 687 iş yerinin yenilenmesini ve bugüne kazandırılmasını sağladıklarını hatırlattı. Tarihi Bedesten’in en önemli parçalarından birisinin de hayata geçmek üzere olduğunu aktaran Başkan Akyürek, “Osmanlı Buğday Pazarı’nda en önemli fonksiyon, Bedesten için en büyük ihtiyaç olan otopark problemini çözecek bir yatırım burada hayata geçiyor. Bine yakın aracın yer altı otoparkında park edebileceği ve o ihtiyacın giderilebileceği bir alan tamamlanmak üzere. Aynı zamanda üzerinde de Bedestene uygun ticaretin hayata geçirileceği 136 dükkan, tarım müzesi, ikram alanları, hizmet sektörüne yönelik alanlarla canlı bir sosyal hayatın da burada oluşacağını görüyoruz” diye konuştu.

Yeraltı otoparkı Ekim sonunda hizmete girecek

Bedesten bölgesindeki en önemli ihtiyaçlardan birisinin de çay, kahve içecek mekanların, oturup dinlenme alanlarının azlığı olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Burada o da giderilmiş olacak. Müteahhit firmamız da çok başarılı çalıştı. Ekim sonuna kadar yer altı otoparkını bitirme sözü vermişti. O süreden daha önce de tamamlanma aşamasında. Kendilerine teşekkür ediyorum. Konya’nın en önemli yatırımlarından birisi burada hayata geçiyor. Aynı zamanda Anadolu’nun en büyük yer altı otoparkı burada Konyamıza kazandırılmış olacak. Emeği geçen işçilerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Bölge Konya’nın kalbi konumunda"

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı alanının Konya’nın şehir merkezi ve kalbi konumunda bir yer olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise, “Bir tarafımız Aziziye Cami, bir tarafımız Kapı Cami. Burası tarihin yattığı bir yer. Çevresinde birçok eski hanın bulunduğu bir yer. Bir tarafında da Bedesten bulunuyor. Hem kendi tarihimizi koruyarak ama onu günümüze de taşıyarak tahrip etmeden ve onu güncelleştirerek ticarete, turizme kazandırmalıyız. Hakikaten çok büyük bir çalışma. Burası şehrin en sıkışık tarihi bölgesi. Çevredeki otopark ihtiyacını karşılaması bakımından, çok büyük emek harcanan ve büyük bir teveccüh gören Bedesten düzenlemesiyle de bütünleşmiş olarak hem ticaretin, hem sosyal ihtiyaçların, hem turizmin merkezi olan bir bölgede özenli, dikkatli bir çalışma yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.