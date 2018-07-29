Konya’nın iki ilçesine daha mezbahane kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında “Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Taşkent ve Yunak’a mezbahane yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

"İki kesimhanenin yapımına başlandı"

İmza töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük bir coğrafyayı kapsayan Konya’da yaşayan insanların bulundukları yerde ticaretlerini geliştirebilmeleri ve kazançlarını artırmaları için KOP İdaresiyle birlikte önemli projeler yürüttüklerini kaydetti. Yürütülen önemli projelerden birisinin de kesimhaneler olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Bugüne kadar iki kesimhanenin yapımına başlandı. Bozkır ve Doğanhisar kesimhaneleri devam ediyor. Bugünkü imzamızla birlikte inşallah Taşkent ve Yunak’a da iki kesimhane kazandırılmış olacak. Böylece Konya Ovası gibi büyük bir alanda üreticilerimiz kendilerine en yakın yerde kesimhanelerle ürünlerini daha iyi fiyata satma imkanına kavuşacak. Özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızın kazançlarını artırmaya dönük projeler yürütmeye devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Hayvancılık altyapısı projelerine destek sağlıyoruz"

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da hayvancılık altyapılarının geliştirilmesinin öncelik verdikleri konuların başında geldiğini ifade ederek, “Bu kapsamda 2017 yılından bu yana özellikle belediyelerimizin yürütmekte olduğu hayvancılık altyapısı projelerine destek sağlıyoruz. KOP İdaresinin görev sahasındaki bu altyapılara aktardığımız ödenek 15 milyon liraya yaklaştı. Geçen yıl Doğanhisar ve Bozkır ilçelerimizde yapılacak kesimhanelerle ilgili Büyükşehir Belediyemizle işbirliğimiz olmuştu. Ilgın, Kadınhanı, Karapınar ve Ereğli ilçelerimizde de yaklaşık 5 milyon 750 bin lira tutarında proje bütçesine ulaşacak şekilde ruhsatlı hayvan pazarlarının desteklenmesine yönelik bir çalışmamız oldu. Taşkent ve Yunak’ta kurulacak mezbahanelerin finansal desteğinin sağlanmasıyla ilgili imzalayacağımız protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. “KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” ile hayvancılık faaliyetlerinin ve hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü ile hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi amacıyla modern hayvan pazarı/borsası, hayvan park ve panayırı ile kesimhane tesislerinin kurulması, rehabilitasyonu ve ruhsatlandırılması planlanıyor. Yapımları devam eden Bozkır ve Doğanhisar mezbahaneleri ile protokolü imzalanan Yunak ve Taşkent mezbahanelerin toplam 3 milyon lirayı aşan bütçesi KOP İdaresi tarafından karşılanacak.