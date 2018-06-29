Konya’nın incisi Aladağ gün sayıyor

Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’i ziyaret etti. Görüşmede Başkan Acar, Aladağ’a yapılacak Kayak Merkezindeki son durum hakkında bilgi verdi. Merkezin Konya’ya değer katacağını ifade eden Başkan Hamdi Acar, “Konya’mızın incisi olacak Aladağ Kayak Merkezi şehrimize renk katacak. Aladağ kış sporları merkezi haline gelmesiyle Konya da kış turizminde söz sahibi olmaya başlayacak. İnşallah bu yıl sonu tesislerimizin ilk etabını açmış olacağız. Ayrıca, sadece kış sezonunda değil, yılın 365 günü doğa sporlarına da ev sahipliği yapabilecek tesisleri bölgemize kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de, "Projeyi ilk gördüğümüz andan itibaren şehrimiz adına heyecanlandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Konya’nın böyle bir merkeze ihtiyacı vardı. Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi olarak bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz ve bizi ilgilendiren noktalar da üzerimize düşen neyse şehrimiz adına gerekeni yapmak istiyoruz" dedi.