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10 Haziran 2018 16:00

Konya’nın manevi mimarlarından Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri anıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerini anma programına katıldı, sonrasında ise Lâdiklilerle iftarda buluştu.

Konya’nın manevi mimarlarından Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri anıldı

10 Haziran 2018 16:00


Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sarayönü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Konya’nın manevi mimarlarından Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerini anma programı düzenledi. Sarayönü İlçesi Lâdik Çalıbağı mevkiinde binlerce davetlinin katılımıyla düzenlenen anma programında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Abdurrahman Büyükkörükçü Hocaefendi, Lâdikli Ahmet Hoca’nın hayatından örnekler anlattı.


Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yıl düzenlenen programın artık geleneksel hale geldiğini belirterek, “Ladikli Ahmet Hüdai Hazretlerinin manevi huzurunda sizlerle birlikte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah Rabbim bugün bizi burada buluşturduğu gibi Kadir Gecesine ve bayrama da kavuştursun” ifadelerini kullandı.


Anma programının ardından binlerce davetli, kurulan iftar sofralarında hep birlikte iftarlarını açtı. Programa AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanlarından Halil Ürün, Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Adnan Tayyiboğlu ve binlerce Ladikli katıldı.




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