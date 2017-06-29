Konya’nın tamamında haşere ile mücadele çalışması yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı ilaçlama ekipleri Konya merkez ile birlikte 31 ilçede mahalleye dönüşen 584 köy ve 168 beldede haşere ile mücadele çalışması yapıyor. Konuyla ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 31 ilçenin mahalle büyüklükleri göz önüne alınarak 10 bölgeye ayrıldığı belirtilerek, ilaçlama hizmetinin ilçe belediye başkanlıkları ve mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde sezon boyu sürdürüleceği ifade edildi. İlaçlama çalışmalarının ULV makinesi bulunan tam teçhizatlı araçlarla 10 ekip tarafından gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, “Karasinek ve sivrisinek mücadelesi kapsamında ilaçlamalarımız özellikle haşerelerin aktif olduğu Haziran ve Ekim ayları arasında, her gün sabah 06.00-10.00, akşam 18.00-22.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın belediyelerin haşere ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla gıda artıklarını poşetlemeden atmamaları, çevre temizliğine dikkat etmeleri, çöplerini poşetlemeleri ve çöp konteynerlerine koyarak açıkta bırakmamaları gerekmektedir. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ise gübrelerini biriktirmemeleri ve kendilerinin de periyodik olarak ilaçlama yaparak haşerelerin üremesine meydan vermemesi büyük önem arz etmektedir” denildi.